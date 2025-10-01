Jan Tatarski, znany aktor teatralny i filmowy, zmarł 21 września 2025 r. w Warszawie. Zagrał wiele ról, m.in. w takich wielbionych przez widzów produkcjach jak "Brunet wieczorową porą" czy "Dom". Aktor miał 77 lat.

Jan Tatarski ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie w 1971 r. W tym samym roku debiutował w teatrze. Bywalcy teatrów widzieli go w spektaklach m.in. w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrze Ziemi Mazowieckiej, Teatrze Popularnym i Teatrze Na Woli w Warszawie. Aktor grał też na deskach Teatru Ochoty oraz Kameralnego w Siedlcach.

Niezapomniany duet z Janem Kobuszewskim

Na ekranie Tatarski zadebiutował w 1975 r. w serialu "Dyrektorzy". Bardzo wyrazistą, choć niewielką rolę zagrał w komedii Stanisława Barei "Brunet wieczorową porą" (1976 r.). Wcielił się w Jasia, praktykanta w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, który był w ekipie razem z majstrem, granym przez Jana Kobuszewskiego. Jan Tatarski wystąpił także w serialach "Dom" i "Tajemnica Enigmy" oraz filmie "Trzy kroki do miłości". Ostatnią rolę na ekranie zagrał w 2002 roku w serialu "Marzenia do spełnienia".

Spocznie na Powązkach Wojskowych

Msza żałobna Jana Tatarskiego odbędzie się 2 października 2025 r. o godz. 10.00 w Parafii bł. Władysława z Gielniowa przy ul. Przy Bażantarni w Warszawie. Potem jego szczątki zostaną odprowadzone na Cmentarz Powązki Wojskowe.