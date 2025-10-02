Tragedia w Wolsztynie. Nie żyje 25-letnia kobieta

Do tragicznego zdarzenia doszło w jednym z hoteli w Wolsztynie (woj. wielkopolskie). Policja po północy otrzymała zgłoszenie. Wynikało z niego, że nie ma kontaktu z młodą kobietą. 25-latka miała kilka godzin wcześniej spotkać się z chłopakiem, którego poznała w internecie.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia okazało się, że kobieta nie żyje. W hotelu znaleziono jej ciało.

Tragedia w hotelu. Co stało się z 28-letnim mężczyzną?

Drugą osobą, która również przebywała w tym miejscu był 28-letni mężczyzna. Jak ustalono pochodził z Warszawy. Asp. szt. Maciej Borowski z wolsztyńskiej policji w rozmowie z Radiem ZET poinformował, że 28-latek miał liczne rany cięte przedramienia lewego i prawego.

Został w ciężkim stanie przewieziony do wolsztyńskiego szpitala, gdzie około godziny 3 w nocy zmarł - powiedział Borowski. Na miejscu pracuje prokurator i technicy z biegłym medykiem sądowym. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.