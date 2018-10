- Postanowienie TSUE w żadnym razie nie stanowi samodzielnej podstawy do przywrócenia sędziów Sądu Najwyższego na stanowiska - mówił Michał Wójcik w programie "Fakty po Faktach".

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości, "można zmienić tego rodzaju postanowienie".

- To, co powiedział Jarosław Kaczyński, polega na prawdzie. Będziemy wszelkimi środkami starali się zmienić to postanowienie - oznajmił wiceszef resortu sprawiedliwości.