Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują dla województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Obowiązują one maksymalnie do godziny 8 rano w sobotę. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem IMGW - PIB wystosował dla województwa zachodniopomorskiego.

Jak informuje IMGW, opady deszczu podczas burz mogą wynosić od 20 mm do 35 mm, miejscami do 50 mm. Porywy wiatru mogą z kolei osiągnąć prędkość do 100 km/h.

Oprócz ostrzeżeń przed burzami IMGW wystosowało również ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla województwa podkarpackiego, lubelskiego i dla południowej części województwa mazowieckiego. Oznacza ono, że w tych regionach temperatura maksymalna w dzień może sięgnąć nawet 33 stopni. Dla pozostałych województwach brak jest ostrzeżeń meteorologicznych.