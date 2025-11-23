Ukraina liczy na trwały pokój

„Obecnie – jak podano – istnieje zrozumienie, że amerykańskie propozycje mogą uwzględnić szereg elementów opartych na ukraińskiej wizji i kluczowych dla narodowych interesów Ukrainy. Trwają dalsze prace nad tym, by wszystkie te punkty były rzeczywiście skuteczne w osiągnięciu głównego celu, na który liczą Ukraińcy – ostatecznego położenia kresu rozlewowi krwi i wojnie” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Delegacja Ukrainy znajduje się w niedzielę w Genewie, gdzie pracuje nad poszukiwaniem „wykonalnych rozwiązań prowadzących do zakończenia wojny, przywrócenia pokoju i zapewnienia długotrwałego bezpieczeństwa” – powiadomił Zełenski. „Zespół przekazał już krótkie raporty o wynikach pierwszych spotkań i rozmów” – dodał.

Amerykański plan zakłada redukcję ukraińskiej armii

W niedzielę ukraińska delegacja rozpoczęła w Genewie spotkania z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat planu pokojowego.

Zgodnie z oczekiwaniami w Szwajcarii strona amerykańska miałaby wyjaśnić okoliczności powstania 28-punktowego planu, który zakłada m.in. przejęcie przez Rosję większości terenów Ukrainy, które zajęła dotychczas rosyjska armia, a także obszarów w obwodzie donieckim wciąż kontrolowanych przez Ukraińców. Ponadto, według planu, władze w Kijowie miałyby zrezygnować z członkostwa w NATO i zredukować liczebność armii do 600 tys. żołnierzy.

Francja, Niemcy i Wielka Brytania opracowały kontrpropozycję

W ocenie większości państw europejskich propozycje amerykańskie są zbyt daleko idącymi ustępstwami na rzecz Rosji. Według doniesień mediów, Francja, Niemcy i Wielka Brytania opracowały kontrpropozycję, którą miały już przedstawić rządom w Waszyngtonie i Kijowie.