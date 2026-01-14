Możliwe odwołania pociągów. PKP Intercity reaguje na groźną pogodę

Nadchodzące godziny mogą przynieść poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. PKP Intercity ostrzega, że w związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi możliwe są odwołania części połączeń, szczególnie w centralnej i północnej Polsce. Wszystko przez marznące opady deszczu, które mogą doprowadzić do nieprzejezdności fragmentów linii kolejowych.

Bezpieczeństwo pasażerów na pierwszym miejscu

Przewoźnik podkreśla, że ewentualne decyzje o odwołaniach pociągów podejmowane są z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pasażerów. Trudne warunki na torach – zwłaszcza gołoledź – mogą znacząco zwiększać ryzyko opóźnień i awarii infrastruktury.

PKP Intercity zapowiada, że w najbliższych godzinach zostanie opublikowany szczegółowy, oficjalny komunikat dotyczący zmian w kursowaniu pociągów. Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić informacje przewoźnika, zwłaszcza przed planowaną podróżą.

IMiGW: marznący deszcz i śnieg w wielu regionach

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środę po południu i wieczorem w całym kraju dominować będzie zachmurzenie całkowite, choć lokalnie możliwe są przejaśnienia. W zachodniej połowie Polski okresami wystąpią opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Lokalnie deszcz może marznąć, powodując gołoledź. Wieczorem opady mają stopniowo zanikać.

Wschód kraju pod śniegiem i marznącym deszczem

Znacznie trudniejsza sytuacja prognozowana jest we wschodniej części kraju. Tam opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem będą stopniowo przesuwać się na wschód, a od zachodu przechodzić w deszcz – przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Miejscami natężenie opadów może być umiarkowane.

W pasie od Lubelszczyzny, przez Podlasie i wschodnie Mazowsze, aż po Warmię i Mazury dominować będą opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 cm do miejscami nawet 10 cm. Słabe opady śniegu okresowo pojawią się także w wysokich partiach gór.

Noc przyniesie kolejne utrudnienia

W nocy zachmurzenie pozostanie duże i całkowite, choć lokalnie możliwe są większe przejaśnienia. Od północnej Lubelszczyzny i Podlasia, przez Suwalszczyznę po Mazury prognozowane są opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5–8 cm.

Na pozostałym obszarze kraju miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Gdzieniegdzie – zwłaszcza w centrum i na wschodzie Polski – opady mogą marznąć i powodować gołoledź, co oznacza dalsze ryzyko utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym.

Co powinni zrobić pasażerowie?

Przy tak dynamicznej i niebezpiecznej pogodzie warto przed wyjazdem sprawdzić aktualne komunikaty PKP Intercity oraz prognozy pogody. Możliwe zmiany w rozkładzie jazdy mogą dotyczyć zarówno pojedynczych kursów, jak i całych odcinków tras. Ostrożność i wcześniejsze zaplanowanie podróży mogą oszczędzić wielu nerwów.