- Możliwe odwołania pociągów. PKP Intercity reaguje na groźną pogodę
- Bezpieczeństwo pasażerów na pierwszym miejscu
- IMiGW: marznący deszcz i śnieg w wielu regionach
- Wschód kraju pod śniegiem i marznącym deszczem
- Noc przyniesie kolejne utrudnienia
- Co powinni zrobić pasażerowie?
Nadchodzące godziny mogą przynieść poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. PKP Intercity ostrzega, że w związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi możliwe są odwołania części połączeń, szczególnie w centralnej i północnej Polsce. Wszystko przez marznące opady deszczu, które mogą doprowadzić do nieprzejezdności fragmentów linii kolejowych.
Bezpieczeństwo pasażerów na pierwszym miejscu
Przewoźnik podkreśla, że ewentualne decyzje o odwołaniach pociągów podejmowane są z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pasażerów. Trudne warunki na torach – zwłaszcza gołoledź – mogą znacząco zwiększać ryzyko opóźnień i awarii infrastruktury.
PKP Intercity zapowiada, że w najbliższych godzinach zostanie opublikowany szczegółowy, oficjalny komunikat dotyczący zmian w kursowaniu pociągów. Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić informacje przewoźnika, zwłaszcza przed planowaną podróżą.
IMiGW: marznący deszcz i śnieg w wielu regionach
Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środę po południu i wieczorem w całym kraju dominować będzie zachmurzenie całkowite, choć lokalnie możliwe są przejaśnienia. W zachodniej połowie Polski okresami wystąpią opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Lokalnie deszcz może marznąć, powodując gołoledź. Wieczorem opady mają stopniowo zanikać.
Wschód kraju pod śniegiem i marznącym deszczem
Znacznie trudniejsza sytuacja prognozowana jest we wschodniej części kraju. Tam opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem będą stopniowo przesuwać się na wschód, a od zachodu przechodzić w deszcz – przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Miejscami natężenie opadów może być umiarkowane.
W pasie od Lubelszczyzny, przez Podlasie i wschodnie Mazowsze, aż po Warmię i Mazury dominować będą opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 cm do miejscami nawet 10 cm. Słabe opady śniegu okresowo pojawią się także w wysokich partiach gór.
Noc przyniesie kolejne utrudnienia
W nocy zachmurzenie pozostanie duże i całkowite, choć lokalnie możliwe są większe przejaśnienia. Od północnej Lubelszczyzny i Podlasia, przez Suwalszczyznę po Mazury prognozowane są opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5–8 cm.
Na pozostałym obszarze kraju miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Gdzieniegdzie – zwłaszcza w centrum i na wschodzie Polski – opady mogą marznąć i powodować gołoledź, co oznacza dalsze ryzyko utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym.
Co powinni zrobić pasażerowie?
Przy tak dynamicznej i niebezpiecznej pogodzie warto przed wyjazdem sprawdzić aktualne komunikaty PKP Intercity oraz prognozy pogody. Możliwe zmiany w rozkładzie jazdy mogą dotyczyć zarówno pojedynczych kursów, jak i całych odcinków tras. Ostrożność i wcześniejsze zaplanowanie podróży mogą oszczędzić wielu nerwów.
