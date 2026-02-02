Małżeństwo Ivanovic i Schweinsteiger przetrwało 10 lat
Ivanovic i Schweinsteiger wzięli ślub w 2016 roku. Para często gościła na okładkach kolorowych magazynów i serwisów plotkarskich. Wydawało się, że ich małżeństwo jest idealne. Jak się okazało to były tylko pozory.
Po dziesięciu latach związek byłej tenisistki i byłego piłkarza dobiegł końca. Ivanovic złożyła pozew rozwodowy. Powodem rozpadu małżeństwa jest zdrada, której miał dopuścić się Schweinsteiger.
Były piłkarz musi płacić gigantyczne alimenty
Teraz do mediów wyciekły szczegóły warunków na jakich doszło do rozstania. Magazyn "Bunte" ujawnił wysokość alimentów przyznanych przez sąd. Były gracz Bayernu Monachium i Manchesteru United na każdego ze swoich trzech synów musi płaci po 15 tysięcy euro miesięcznie.
Schweinsteiger nie odwołał się od wyroku. Według dziennikarzy "Bunte" wszystko wskazuje, że wyrok w sprawie zapadnie bez orzekania o winie. Niemiec i Serbka rozwiodą się prawdopodobnie polubownie.
