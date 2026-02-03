W miejscowości Jaroszowa Wola (Mazowsze) w powiecie piaseczyńskim doszło do wykolejenia pociągu towarowego relacji Szczecin-Chełm. 6 z 25 wagonów, które przewoziły olej napędowy zjechało z nasypu kolejowego. Według wstępnych informacji nie doszło do wycieku.
Na miejscu pracują służby - policja, straż ochrony kolei oraz 24 zastępy straży pożarnej.
Wagony zjechały z nasypu, znajdują się na boku, poza torowiskiem. Skład przewoził olej napędowy. - Wycieków nie widać. Cysterny nie zostały uszkodzone.
