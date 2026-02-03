Sytuacja w pobliżu Cieśniny Ormuz robi się napięta. Amerykańskie wojska stacjonujące na Morzu Arabskim zestrzeliły irańskiego drona. To nie jedyny incydent, do którego doszło we wtorek w tym rejonie.
F-35 zestrzelił irańskiego drona
Amerykańska armia poinformowała we wtorek, że myśliwiec F-35 zestrzelił irańskiego drona. Shahed-139 leciał w kierunku lotniskowca USS Abraham Lincoln.
Irańskich kanonierki podpłynęły blisko tankowca pod banderą USA
Wcześniej we wtorek, w innym incydencie w tym rejonie, sześć irańskich kanonierek podpłynęło na niedużą odległość do tankowca płynącego pod banderą USA. Powołując się na firmę odpowiedzialną za bezpieczeństwo tankowca, Reuters przekazał, że eskortowana przez okręt wojenny USA jednostka, "nie wpłynęła na wody terytorialne Iranu".
