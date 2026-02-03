F-35 zestrzelił irańskiego drona

Amerykańska armia poinformowała we wtorek, że myśliwiec F-35 zestrzelił irańskiego drona. Shahed-139 leciał w kierunku lotniskowca USS Abraham Lincoln.

Irańskich kanonierki podpłynęły blisko tankowca pod banderą USA

Wcześniej we wtorek, w innym incydencie w tym rejonie, sześć irańskich kanonierek podpłynęło na niedużą odległość do tankowca płynącego pod banderą USA. Powołując się na firmę odpowiedzialną za bezpieczeństwo tankowca, Reuters przekazał, że eskortowana przez okręt wojenny USA jednostka, "nie wpłynęła na wody terytorialne Iranu".