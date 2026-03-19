Koszykarki domagały się większego udziału w przychodach ligi

Bezprecedensowe porozumienie ma obejmować podwyżki limitu wynagrodzeń, a także średnich i minimalnych pensji, co pozwoli uniknąć strajku, którym groził związek koszykarek po miesiącach bezowocnych negocjacji.

Zawodniczki domagały się większego udziału w przychodach ligi i wyższych benefitów, argumentując, że nowe porozumienie powinno odzwierciedlać gwałtowny wzrost popularności WNBA.

Znaczny wzrost limitu wynagrodzeń

Szczegóły nowej umowy nie zostały ujawnione, jednak, jak podaje ESPN, limit wynagrodzeń w lidze wzrośnie z 1,5 miliona dolarów w 2025 roku do 7 milionów dolarów. Limit "supermax", czyli maksymalna kwota, jaką może zarobić zawodniczka, wzrośnie z 249 244 dolarów do 1,4 miliona dolarów. Przeciętne pensje w ramach umowy mają zwiększyć się pięciokrotnie (600 tys. dolarów w porównaniu ze 120 tys. dolarów), a pensje minimalne przekroczą 300 tys. dolarów, w porównaniu z 66 tys. dol.

Postępy osiągnięte w tych dyskusjach stanowią przełomowy krok naprzód dla zawodniczek i ligi, a także podkreślają wspólne zaangażowanie w dalszy rozwój tej dyscypliny. To był proces, ale jesteśmy bardzo dumne, że jesteśmy liderkami w sporcie kobiecym, a te zawodniczki są niesamowite. W maju rozpoczniemy niesamowity, 30. sezon - powiedziała komisarz ligi Cathy Engelbert.

Kolejny układ zbiorowy musi zostać podpisany do 31 października

Strony miały też dojść do porozumienia w takich kwestiach jak podział dochodów, zakwaterowanie i świadczenia emerytalne. Kolejny układ zbiorowy pracy musi zostać podpisany do 31 października. Termin ten może jednak ulec przesunięciu, gdyż jego kolejne niedotrzymanie może doprowadzić do impasu i spowodować "lokaut", czyli wstrzymania pracy z powodu braku umowy, czego NBA doświadczyła m.in. w latach 1998-1999 i 2011.