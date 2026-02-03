Doda rozmawiała z Nawrockim o prawach zwierząt

Najważniejszym tematem, który został poruszony w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu Dody z Karolem Nawrockim były prawa zwierząt. Rozmowa dotyczyła m.in. zaostrzenie przepisów wobec sprawców znęcania się nad zwierzętami oraz wprowadzenia dożywotniego zakazu ich posiadania dla osób skazanych za takie czyny.

Piosenkarka spotkanie z prezydentem Nawrockim uznała za owocne i wyszła z niego usatysfakcjonowana. Wracam ze spotkania z parą prezydencką, z naszym prezydentem. Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze i też widzę po drugiej stronie ogromną chęć pomocy - mówi w nagraniu Doda.

Doda liczy, że prezydent coś zmieni

Rabczewska liczy, że Nawrocki, będzie tą osobą, której uda się wreszcie zmienić coś w kwestii patoschronisk. Wierzę, że to nie będą słowa bez pokrycia i chciałam wam powiedzieć, że nie tylko my, obywatele, nie mieliśmy świadomości, jak funkcjonują patoschroniska i ilu sadystów zgodnie z prawem może obejmować nad nimi władzę. Prezydent również nie miał tej świadomości i jestem pewna, że dokona wszelkich starań, żeby to zmienić - powiedziała Doda.

Dziękuję za spotkanie Panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i Pani Marcie. Zwierzętom potrzebne jest porozumienie ponad podziałami. Działajmy razem - napisała Doda na Instagramie.