Oszuści wykorzystali wizerunek i głos Olejnik

Olejnik poinformowała, że oszuści bezprawnie wykorzystali jej wizerunek i głos. Dziennikarka ostrzegła internautów, żeby nie dali się nabrać.Niestety jak sztorm wracają kłamstwa na mój temat! W mediach społecznościowych po raz kolejny ukazują się nieuczciwe reklamy, wykorzystujące BEZPRAWNIE moje imię i nazwisko, mój głos, wizerunek oraz zawierajace fałszywe wywiady, których nigdy nie udzieliłam! Jest to OSZUSTWO, dlatego proszę NIE DAJCIE SIĘ WYKORZYSTYWAĆ NIEUCZCIWYM LUDZIOM - napisała Olejnik.

Olejnik zawiadomiła prokuraturę

Dziennikarka w dalszej części oświadczenia podkreśliła, że oszuści wykorzystują jej wizerunek przy użyciu sztucznej inteligencji. Olejnik o przestępstwie zawiadomiła prokuraturę. Nie reklamuję produktów finansowych, medycznych i innych! Zawiadomiłam Prokuraturę! Moim pełnomocnicy po raz kolejny podjęli stosowne działania prawne, aby autorzy kłamstw zostali ukarani! Niestety jak grzyby po deszczu rosną fałszywe konta internetowe wykorzystujące bezprawnie mój wizerunek z użyciem technologii sztucznej inteligencji. Coraz częściej zadaję sobie pytanie kto stoi za zorganizowanym hejtem, fałszywymi reklamami i próbą zastraszania mnie? Czy to przypadek, że ktoś kradnie mój wizerunek do reklamy? Czy to przypadek, że pseudo dziennikarz dostaje zlecenie i przeszukuje cmentarze w poszukiwaniu grobu mojego byłego męża przemocowca? Czy to przypadek, że po każdej nagrodzie lub przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi jestem celem zorganizowanego ataku trolli? Czy to wszystko przypadek? Dlatego pytam: Kto za tym stoi? Mam nadzieję, że Prokuratura pomoże mi odpowiedzieć na to pytanie! Apeluje - Nie pozwólmy zarabiać nieuczciwym ludziom, którzy bezprawnie kradną mój wizerunek! Kolejne osoby publiczne, w tym ja - jesteśmy oszukiwani! #stop #kłamstwo #manipulacje Dziękuję za troskę i życzliwość wszystkich, którzy odpowiedzialnie poinformowali mnie o oszustwie! Dezinformacja to świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji, to poważny problem! Szukajcie sprawdzonych informacji! - zakończyła Olejnik.