Trump obraził żołnierzy NATO

Prezydent Stanów Zjednoczonych kilkanaście dni temu stwierdził, że żołnierze sojuszniczych wojsk NATO w czasie misji w Afganistanie "trzymali się trochę z tyłu, trochę z dala od pierwszej linii". Te słowa Trumpa wywołały oburzenie. Wielu przywódców państw, których wojska wspierały Amerykanów w Afganistanie wyraziło swój stanowczy sprzeciw i potępiło słowa prezydenta USA.

Według Nawrockiego Traump nie mówił o Polakach

Zdecydowanej reakcji zabrakło ze strony Karola Nawrockiego. Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci! - napisał prezydent RP.

Według niego Trump nie mówił o polskich żołnierzach. Ja jestem przekonany, że o Polsce nie myślał - zaznaczył Nawrocki.

Były oficer medal od Amerykanów odesłał Nawrockiemu

Brakiem jednoznacznej i stanowczej reakcji prezydenta Nawrockiego zawiedziony jest ppłk rezerwy Maciej Moryc. Były oficer wywiadu wojskowego w programie Tomasza Sekielskiego zapowiedział, że odeśle prezydentowi medal, który dostał od Amerykanów za udział w misji NATO w Afganistanie.

Moryc nie rzucał słów na wiatr. Jak powiedział, tak zrobił. Panie prezydencie, odsyłam panu medal, który dostałem za to, że przez półtora roku brałem udział w misji ISAF w Afganistanie. Powiesi pan sobie ten medal nad biurkiem albo w innym miejscu, które pan uzna za stosowne. Mam nadzieję, że będzie panu przypominał, że jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych przystoi panu stanie na straży honoru i dobrego imienia wszystkich weteranów, którzy brali udział w tej misji - powiedział Moryc.