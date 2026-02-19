Prezydent Niemiec opowiada się za 2040 bądź 2044 rokiem

Steinmeier uważa rok 2036 za "historycznie problematyczny" - przekazał jego rzecznik, potwierdzając informację, jaką podał wcześniej "Der Spiegel". Prezydent ma jednak nadzieję, że Niemcy będą mogły zorganizować największą sportową imprezę świata w 2040 bądź 2044 roku.

Letnie igrzyska w 2028 roku przyznano Los Angeles, a cztery lata później gospodarzem będzie australijskie Brisbane. W powszechnej opinii największe szanse na goszczenie igrzysk w 2036 roku ma kontynent azjatycki, a zainteresowanie wyraziły m.in. Indie i Katar.

Berlin, Monachium, Hamburg lub Region Ren-Ruhra potencjalnymi gospodarzami

Ostatni raz Niemcy były gospodarzem igrzysk w 1972 roku w Monachium. W listopadzie rząd federalny zadeklarował poparcie dla niemieckich starań o organizację letnich igrzysk w 2036, 2040 lub 2044 roku. Potencjalnymi miastami-gospodarzami mogą być Berlin, Monachium, Hamburg lub Region Ren-Ruhra. Niemiecka Federacja Sportu Olimpijskiego (DOSB), odpowiednik PKOl, zamierza wyłonić głównego kandydata we wrześniu tego roku.

Polska rywalem Niemiec

Możliwość aplikowania o organizację letniej olimpiady w 2040 albo 2044 roku zapowiedziała też Polska. W czerwcu 2025 resort sportu podpisał umowę na opracowanie "Strategii Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040", która powinna wejść w życie w tym roku. Finałowym elementem tej "mapy drogowej" ma być wystąpienie do MKOl o organizację największej sportowej imprezy świata. Po niedawnym spotkaniu Karola Nawrockiego z przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki przekazał jednak, że prezydent zadeklarował, iż Polska jest także gotowa ubiegać się o igrzyska 2036 roku.