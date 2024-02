Informację o śmierci gwiazdy radia przekazał w piątek 9 lutego Teatr Polskiego Radia w mediach społecznościowych. Stanisława Grotowska ponad pół wieku pracowała nad słuchowiskiem radiowym "Matysiakowie".

Stanisława Grotowska nie żyje

"Z przykrością informujemy, że w dniu 9 lutego 2024 r. w wieku 93 lat zmarła Stanisława Grotowska. […] Początkowo pracowała na stanowisku realizatora w dziale realizacji Polskiego Radia, a potem, przez ponad 20 lat, zatrudniona była jako realizator akustyczny w Teatrze Polskiego Radia" – napisano w pożegnalnym oświadczeniu.

Reklama

Stanisława Grotowska z Polskim Radiem związana była ponad 50 lat. Nawet kiedy przeszła na emeryturę, nie przestała reżyserować słuchowiska "Matysiakowie". Grotowska realizowała także audycje dla najmłodszych, takie jak m.in. "Bracia Lwie Serce", "Królowa Śniegu" czy "Kopciuszek".

Reklama

Wieloletnią gwiazdę Polskiego Radia żegnają dziś w mediach społecznościowych jej koleżanki i koledzy.

"Mówiliśmy do niej z wielką czułością Stenia. Aktorzy uwielbiali z nią pracować. Niezwykła postać. Wielka serdeczność i czułość, do słów oraz do aktorów. W pewnym sensie stworzyła ten dom oraz tę rodzinę. Jak mało kto potrafiła trafiać z obsadą, to jest wielka umiejętność reżysera. Żeby to robić dobrze, a ona to robiła najlepiej, to trzeba ten świat aktorski znać na wylot, na wskroś" – napisał dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.