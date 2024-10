Żołnierze z Korei Północnej szykują się do walk

Nowe informacje przekazali "New York Times" jeden ukraiński i dwóch amerykańskich urzędników. Ich zdaniem do poniedziałku (28.10) do obwodu kurskiego ma trafić jeszcze 5 tys. żołnierzy z Korei Północnej.

Wojska mają być częścią elitarnej jednostki Koreańskiej Armii Ludowej – informuje "New York Times". Są one transportowane z Władywostoku przez duże samoloty transportowe Ił-76 na lotnisko wojskowe w zachodniej Rosji, a następnie przewożone do strefy walki.

Kiedy Koreańczycy trafią na front? Zełenski ujawnia

W piątek Wołodymyr Zełenski poinformował, kiedy rosyjskie wojsko planuje umieścić posiłki z Korei Północnej na froncie.

– Według wywiadu, w dniach 27–28 października, Rosja rozmieści swoje pierwsze wojska północnokoreańskie w strefach walk. To jest oczywisty krok w stronę eskalacji konfliktu przez Rosję w przeciwieństwie do całej dezinformacji – mówi prezydent Ukrainy.

Ukraiński wywiad powiadomił też, że nadzór nad wojskowym przygotowaniem i adaptacją żołnierzy KRLD będzie sprawować wiceminister obrony Rosji Junus-Biek Jewkurow. Zostaną oni wyposażeni w amunicję, odzież i obuwie zimowe oraz pościel i środki higieny.

Siły ukraińskie rozpoczęły operację wojskową w obwodzie kurskim 6 sierpnia. Pod koniec sierpnia Ukraina kontrolowała 1250 kilometrów kwadratowych w tym obwodzie. Jednak od września siły Ukrainy zaczęły tracić teren w wyniku zintensyfikowanej kontrofensywy rosyjskiej armii.