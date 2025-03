Ćwiąkała dał się poznać w weszło.com

Ćwiąkała na "szerokie wody" wypłynął "weszlo.com.". To dzięki pracy dla tego serwisu został rozpoznawanym dziennikarzem sportowym. Jego talent wkrótce dostrzegła stacja Eleven Sports. W 2019 roku Ćwiąkała zdecydował się na transfer. Zmienił barwy przenosząc się do Canal Plus.

Ćwiąkała po sześciu latach rozstaje się z Canal Plus

Teraz po sześciu latach współpracy postanowił rozstać się z obecnym pracodawcą. Według informacji WP SportoweFakty Ćwiąkała tylko do końca obecnego sezonu będzie obecny na antenach stacji Canal Plus.

Ćwiąkała rezygnuje z telewizji na rzecz internetu

Dziennikarz chce się skupić wyłącznie na rozwijaniu swojego kanału w jednym z internetowych portali. 36-latek jest cenionym ekspertem od ligi hiszpańskiej. Komentował też m.in. mecze Ligi Mistrzów.