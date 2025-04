Prezes ZUS zapewnił, że nie planuje się zmian wieku emerytalnego, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Jak podkreślił, decyzja o długości aktywności zawodowej należy do każdego indywidualnie. Zwrócił także uwagę, że nie ma przeszkód, by osoby spełniające kryteria emerytalne kontynuowały pracę. Uspokoił również obawy o przyszłość ZUS, zaprzeczając możliwości jego bankructwa.

Czy wiek emerytalny kobiet powinien być zrównany z wiekiem emerytalnym mężczyzn?

Zbigniew Derdziuk, pytany czy wiek emerytalny kobiet powinien być zrównany z wiekiem emerytalnym mężczyzn, odparł, że "wiek emerytalny (ani) kobiet, ani mężczyzn nie będzie zmieniony". Jak dodał, "każdy może sam rozstrzygnąć, jak długo chce pracować".

Prezes ZUS zwrócił uwagę, że kobiety, jeśli chcą, mogą pracować dłużej. "Dzisiaj nie ma żadnych ograniczeń, żeby osoba, która nabyła uprawnienia emerytalne z tytułu wieku, pracowała" - dodał.

Jednocześnie podkreślił, że "prezes ZUS nie decyduje o takich rzeczach, a politycy jasno powiedzieli, rząd ustami pani minister i pana premiera, i wielu innych, że nie będzie zmiany wieku emerytalnego". Jak zaznaczył, "nie należy ludzi straszyć".

ZUS nie zbankrutuje – zapewnia prezes

Pytany, czy ZUS może zbankrutować, zaprzeczył. "Nie, ZUS nie zbankrutuje. Nie ma zagrożenia, żeby ZUS zbankrutował, bo jest częścią państwa. Jeśli państwo zbankrutuje, to wtedy nie będzie w stanie dopłacać do ZUS-u" - powiedział.

W innym jednak tonie wypowiadają się eksperci zajmujący się tą tematyką. Wskazują, że podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce będzie raczej nieuniknione.

Czy podniesienie wieku emerytalnego to konieczność?

Przykładowo, zdaniem dyrektorki Instytutu Statystyki i Demografii SGH prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak konieczne jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. "Uważam, że to jest absolutna konieczność, bo dzisiejszy niski wiek emerytalny kobiet dyskryminuje właśnie kobiety. Ich świadczenia są mniejsze niż świadczenia mężczyzn o ponad tysiąc złotych, właśnie ze względu na to, że szybciej przechodzą na emeryturę i krócej pracują" - powiedział w jednym z wywiadów.

"Właściwie już we wszystkich krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest równy. Ostatnio Rumunia wyrównywała wiek emerytalny, więc już naprawdę jesteśmy w ogonie Europy. Tutaj ewidentnie zmiana jest potrzebna. Z kolei osiem krajów wprowadziło rozwiązania, w których wiek emerytalny zmienia się wraz z tym, jak zmienia się długość trwania życia. 65 lat dla kobiet i dla mężczyzn jest więc absolutnym minimum" - zauważyła prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Nierówny wiek emerytalny uderza w same kobiety, jak i w całe społeczeństwo

Na kwestię wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn zwraca uwagę również raport Polskiej Sieci Ekonomii dla ZUS pod tytułem "Dobrowolne ubóstwo - o konsekwencjach dobrowolnego ZUS dla samozatrudnionych". Autorami raportu są Janina Petelczyc, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Tomasz Lasocki, Politechnika Warszawska.

Czytamy w nim, że "nie mniej istotne i niezwykle ważne w systemie zdefiniowanej składki jest podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i docelowe wyrównanie go z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Niższy wiek emerytalny kobiet w sposób drastyczny przyczynia się do obniżania wysokości ich świadczeń oraz znacznie zwiększa poziom dofinansowywania świadczeń przez państwo. Nierówny wiek emerytalny uderza zarówno w same uprawnione, jak i w całe społeczeństwo".

Wiek emerytalny kobiet w Polsce i w innych krajach UE

Obecnie Polska pozostaje jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym kobiety mogą przechodzić na emeryturę już w wieku 60 lat. Jak wynika z danych OECD, w większości państw członkowskich wiek emerytalny wynosi średnio 65 lat i mieści się w przedziale 62–67 lat. W niektórych krajach, takich jak Bułgaria, kobiety mogą przejść na emeryturę już po ukończeniu 60 lat, jednak system emerytalny jest tam stopniowo reformowany, by zrównać wiek emerytalny obu płci na poziomie 65 lat do 2037 roku. Na Malcie wiek emerytalny wynosi 62 lata, ale również planowane są jego podwyżki. W wielu krajach, takich jak Grecja, Włochy, Luksemburg czy Słowenia, kobiety i mężczyźni mają wspólny wiek emerytalny wynoszący 62 lata, podczas gdy w Islandii i Norwegii obowiązuje wiek emerytalny na poziomie 67 lat dla obu płci.

System emerytalny w Europie dynamicznie się zmienia, a wiele państw planuje stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego. Na przykład Austria podnosi wiek emerytalny kobiet z 60 do 65 lat do 2033 roku, a Dania ma osiągnąć wiek emerytalny 74 lat dla obu płci do 2060 roku. Nawet w Turcji, która nie jest członkiem UE, mężczyźni mogą przechodzić na emeryturę już po ukończeniu 60 lat, co wskazuje na duże różnice w polityce emerytalnej poszczególnych krajów. Polska, utrzymując wiek emerytalny kobiet na poziomie 60 lat, pozostaje wyjątkiem na tle europejskich trendów, w których dominują dążenia do jego podwyższania i zrównywania między płciami.