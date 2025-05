Kogo poprą wyborcy Mentzena?

Sławomir Mentzen w pierwszej turze wyborów uzyskał trzeci wynik. Na głosy wyborców popierających kandydata Konfederacji 1 czerwca szczególnie liczy Nawrocki, ale i Trzaskowski mówił, że on też z nich nie rezygnuje. Jednak po piątkowej debacie na przyciągnięcie do siebie tego elektoratu kandydat Platformy Obywatelskiej nie powinien mocno się nastawiać.

Zwłaszcza jedna z wypowiedzi zaprezentowana przez Trzaskowskiego w czasie debaty mogła nie spodobać się zwolennikom Mentzena.

Nawrocki zaatakował Trzaskowskiego

Karol Nawrocki w temacie polityki zagranicznej zapytał Trzaskowskiego o temat finansowania jego kampanii z zagranicy.

Jest pan finansowany przez niemieckie fundacje, jest pan finansowany przez pana Sorosa. W mediach społecznościowych pomaga panu kapitał zagraniczny w kampanii wyborczej. Czy to w ogóle przystoi, panie Rafale? - zaatakował rywala Nawrocki.

Widać było, że pytanie Nawrockiego rozbudziło w Trzaskowskim emocje. Oczywiście totalna nieprawda! - grzmiał wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Cieszę się, że rozmawiamy o polityce zagranicznej. Jeżeli chodzi o to, o czym pan mówi. Udało się nam stworzyć bardzo wiele dobrych inicjatyw, takich jak Campus Polska Przyszłości. PiS próbował, nic z tego nie wyszło. Ja się kieruję polskim interesem w polityce zagranicznej. To, co jest najważniejsze w tej sprawie, jest właśnie doświadczenie międzynarodowe. Najważniejsze jest to, by umieć tworzyć koalicje. Ja to robiłem całe życie. (…) I nawet te języki obce, z których się tak pan nabija się również przydają - kontynuował swoją odpowiedź Trzaskowski.

Trzaskowski woli Sorosa od Orbana

Po tych słowach kandydata Platformy Obywatelskiej ripostę w niego wymierzył Nawrocki. Zwizualizuje sobie pan, że jest pan 40 metrów pod wodą i trochę się pan zrelaksuje. Jak rozumiem trzeba mieć kapitał zagraniczny, by móc startować w wyborach na urząd prezydenta. Pół miliona wpompowano w kampanię w mediach społecznościowych z rynków zagranicznych. Sponsorują pana obce fundacje, w tym niemiecka i pan Soros. I o to pana pytałem. I się pan do tego nie przyznał. Nie przystoi polskiemu politykowi - podkreślił Nawrocki.

Ostatnie słowo w tej wymianie należało do Trzaskowskiego. Ja wolę Sorosa niż Orbana. I to panu jasno powiem - wypalił kandydat PO. To na pewno nie spodobało się wyborcom Mentzena i Brauna.

Geogre Soros, amerykański inwestor giełdowy pochodzenia węgiersko-żydowskiego i filantrop przez zwolenników i środowiska związane z Mentzenem i Braunem jest uznawany za jednego z najniebezpieczniejszych ludzi na świecie.