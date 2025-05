Mentzen wywołał temat ustawek Nawrockiego

Temat uczestnictwa Karola Nawrockiego w ustawkach kiboli został poruszony kilka dni temu w jego rozmowie ze Sławomirem Mentzenem. Kandydat na prezydenta nie zaprzeczył, że takie incydenty ma na swoim koncie. Można powiedzieć, że Nawrocki jest nawet z tego dumny.

Ustawki gorącym tematem debaty Trzaskowski - Nawrocki

Podczas piątkowej debaty prezydenckiej temat ustawek powrócił. Trzaskowski zwrócił się do swojego kontrkandydata z pytaniem, czy brał on udział w kibicowskich ustawkach, które są organizowane przez grupy przestępcze.

Czy w związku z tym podpisze pan projekt ustawy zaostrzającej kary za przemoc wobec funkcjonariuszy policji na stadionach? Proszę jasno powiedzieć, niech pan powie też o ustawkach, bo widzę, że jest pan z tego dumny - podkreślił Trzaskowski.

Nawrocki uderzył w Tuska

Więcej o ustawkach mógłby panu powiedzieć pana szef, Donald Tusk. Chwalił się swoim udziałem w ustawkach w rozmowie z Michałem Listkiewiczem, mam nadzieję, że już rozmawialiście na ten temat – kontynuował Nawrocki, który zasugerował także, że aktualny premier nie grał wówczas do końca fair. Między mną a Donaldem Tuskiem była jednak tego typu różnica, że on tam stał z jakimś metalowym szlauchem, a ja jestem człowiekiem z krwi i kości. Tę debatę prowadzimy też w sposób uczciwy i z szacunkiem do przeciwnika, którego, cóż, ciężko szanować za to, co robi dla mojej ojczyzny. Moje wszystkie aktywności sportowe opierały się zawsze na sile mojego serca, sile pięści, mięśni i zawsze była to uczciwa rywalizacja, niezależnie od tego, gdzie się toczyła - odpowiedział Nawrocki.

Tusk odpowiedział w mediach społecznościowych

Donald Tusk postanowił odpowiedzieć na portalu X, krótkim wpisem: Po tej debacie panu Nawrockiemu odechce się ustawek chyba do końca życia.