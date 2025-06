Podczas rutynowej kontroli drogowej doszło do dramatycznego incydentu. Kierowca nie tylko próbował uciec, ale również otworzył ogień do funkcjonariuszy. Policja odpowiedziała strzałami. Mimo prób reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Śledczy ujawnili, co znaleziono przy nim po wszystkim.