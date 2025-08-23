Policja ze względu na dobro sprawy nie udziela informacji

Mamy ustaloną tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym - powiedziała w sobotę rano rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Reklama

Policja przesłuchuje świadków

Przekazała także, że prowadzący taksówkę to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Czynności z nim policja przeprowadzi po otrzymaniu zgody od lekarzy. Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło.

Taksówkarz miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki

Zgodnie z informacjami policji, w piątek ok. godz. 17 w pobliżu Tauron Areny Kraków zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca i pasażer. Taksówkarz, który miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki, zemdlał. Trafił do jednego z krakowskich szpitali.