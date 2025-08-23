Zełenski rozmawiał z prezydentem RPA

Zełenski w sobotę rozmawiał prezydentem Republiki Południowej Afryki Cyrilem Ramaphosą. Widzimy, że w Moskwie znowu próbują wszystko (negocjacje pokojowe) jeszcze bardziej przeciągać. Ważne, aby Globalne Południe wysłało odpowiednie sygnały i popchnęło Rosję do pokoju - zaznaczył Zełenski w rozmowie telefonicznej.

Poinformował, że przekazał Ramaphosie informacje o wspólnych wysiłkach dyplomatycznych podejmowanych wraz z partnerami oraz o - jak podkreślił - „produktywnych spotkaniach” z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

Trzeba zakończyć tę wojnę, która nikomu, oprócz Rosji, nigdy nie była potrzebna. Trzeba zatrzymać zabójstwa i zniszczenie - napisał na platformie X. Zełenski ponownie potwierdził swoją gotowość do spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w dowolnym formacie.

Ramaphosa w 2023 roku odwiedził Kijów i Moskwę

Rozmowa z Ramaphosą dotyczyła też przyszłych kontaktów z partnerami oraz możliwości współpracy z krajami afrykańskimi dla rozwoju relacji, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i stworzenia platformy dialogu. Uzgodniliśmy, że będziemy w kontakcie. Dziękuję! - przekazał Zełenski.

Ramaphosa w czerwcu 2023 roku uczestniczył w afrykańskiej inicjatywie pokojowej, w ramach której przywódcy kilku państw kontynentu – m.in. RPA, Senegalu i Zambii – odwiedzili Kijów i Moskwę, apelując o zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji.