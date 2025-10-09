Tydzień Noblowski trwa. Tydzień Noblowski rozpoczął się 6 października. Od poniedziałku codziennie ogłaszani są kolejni laureaci. W poniedziałek poznaliśmy zwycięzców w dziedzinie medycyny, we wtorek – z fizyki, w środę – z chemii, a w czwartek przyznana zostanie nagroda literacka. Kulminacją tygodnia będzie piątkowe ogłoszenie laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Natomiast w poniedziałek 13 października poznamy jeszcze zwycięzców w dziedzinie ekonomii – ostatniej z przyznawanych corocznie nagród.

Pokojowy Nobel – wyjątkowa procedura

W odróżnieniu od pozostałych nagród, które wręczane są w Sztokholmie, laureata Pokojowej Nagrody Nobla ogłasza się w Oslo, w Norwegii. Ceremonia wręczenia, jak co roku, odbędzie się 10 grudnia – w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.

Reklama

Tegoroczny zwycięzca otrzyma 11 milionów koron szwedzkich (ok. 4,5 mln zł), złoty medal oraz dyplom.

Pokojowa Nagroda Nobla 2025. Kiedy poznamy laureata? Kto ma największe szanse?

Choć oficjalne nominacje nie są ujawniane, co roku pojawiają się przewidywania ekspertów. Norweski Instytut Badań nad Pokojem (PRIO) wskazał pięć organizacji z największymi szansami na nagrodę. Najwyżej oceniono amerykański Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ), który działa na rzecz bezpieczeństwa dziennikarzy, m.in. relacjonujących konflikt w Strefie Gazy.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Sudan Emerging Relief Response (SERR) – organizacja niosąca pomoc humanitarną mieszkańcom Sudanu – oraz warszawskie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), zajmujące się m.in. obserwacją wyborów i monitorowaniem przestrzegania praw człowieka.

Wbrew wcześniejszym plotkom, wśród faworytów nie ma Donalda Trumpa.

Pokojowa Nagroda Nobla 2025. Laureaci z przeszłości

Nagroda Pokojowa przyznawana jest od 1901 roku. Alfred Nobel w swoim testamencie wskazał, że powinno ją otrzymywać "to, co najbardziej przyczyniło się do zbliżenia narodów, ograniczenia zbrojeń oraz organizacji pokojowych konferencji".

W gronie dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai, Matka Teresa, Nelson Mandela oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Polska tylko raz doczekała się obywatela uhonorowanego pokojowym Noblem – był nim Lech Wałęsa. W 1985 roku nagrodzono również Józefa Rotblata – urodzonego w Warszawie, lecz reprezentującego Wielką Brytanię fizyka, znanego z działań przeciwko broni jądrowej.

Reklama

Polacy wśród laureatów Nagrody Nobla

Na przestrzeni lat Nagrodą Nobla uhonorowano kilku wybitnych Polaków.

Dwukrotną laureatką była Maria Skłodowska-Curie – w 1903 roku otrzymała nagrodę z fizyki, a w 1911 z chemii.

Literacką Nagrodą Nobla wyróżnieni zostali: Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996) oraz Olga Tokarczuk (2018).

Jedynym Polakiem, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, pozostaje dotychczas Lech Wałęsa – wyróżniony w 1983 roku za swoją rolę w pokojowych przemianach w Polsce.

Źródło: PAP, TVP.INFO