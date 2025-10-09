Jaka pogoda będzie we Wszystkich Świętych? [PROGNOZA DŁUGOTERMINOWA]

Jesienna aura zostanie z nami jeszcze przez kilka dni. W ciągu dnia temperatury będą wahać się od 12 do 17°C, ale pogoda nie będzie rozpieszczać – dominować mają chmury, a miejscami możliwe są przelotne opady deszczu lub mżawki. Szczególnie ponura zapowiada się sobota i niedziela. Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem – nad morzem w porywach może dochodzić nawet do 70 km/h.

Pogodowa zmiana nadejdzie wraz z początkiem przyszłego tygodnia. W poniedziałek temperatury spadną – na Podhalu i Podlasiu nie przekroczą 10°C, a na zachodzie sięgną 14–15°C. We wtorek i środę zrobi się jeszcze chłodniej. W wielu rejonach kraju, zwłaszcza na południu, wschodzie i w centrum, termometry pokażą od 8 do 10°C, a lokalnie odnotujemy maksymalnie 11–13°C.

Zimne powietrze przyniesie też pierwsze oznaki nadchodzącej zimy. Na pogórzu i we wschodniej Polsce możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a w wyższych partiach gór może spaść śnieg.

Miłośnicy ciepłej jesieni nie mają powodów do radości. Długoterminowe prognozy nie zapowiadają niczego optymistycznego. Zarówno europejskie, jak i amerykańskie modele wskazują, że listopad będzie pełen zmian – dynamiczny, deszczowy i wietrzny. Nad Europą Środkową mają dominować niże, co oznacza zmienną aurę i częste opady.

W pierwszej połowie miesiąca możliwy jest napływ łagodniejszego powietrza znad Atlantyku, ale w drugiej części listopada niewykluczony jest chłodny zwrot – ze spływem zimnego powietrza z północy lub ze wschodu. Może to oznaczać przymrozki, a lokalnie również opady śniegu – szczególnie w górach i na wschodzie kraju.

Prognozy wskazują również na możliwe przekroczenie norm opadów, a niestabilna troposfera może sprzyjać rozwojowi silnych wiatrów i gwałtowniejszych zjawisk pogodowych.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

Jeśli chodzi o prognozy na 1 listopada, to wstępne wyliczenia wskazują, że w okresie od 27 października do 2 listopada średnia temperatura będzie się utrzymywać w okolicach 10°C – od 9°C na północnym wschodzie do 12°C na południu i południowym zachodzie.

Nocami zrobi się chłodniej – od 5 do 8°C, a w rejonie Zakopanego nawet około 2°C. Najwięcej opadów deszczu prognozowanych jest na północy i południu kraju.

Źródło: RMF24.PL , IMGW, fanipogody.pl