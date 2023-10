Samantha Cristoforetti napiła się kawy. 420 km nad ziemią

Korzystając ze specjalnie zaprojektowanego "kosmicznego kubka”, 46-latka była w stanie delektować się kofeinowym napojem krążąc 420 km nad najbliższą kawiarnią. Materiał nakręcono w zeszłym roku podczas 170-dniowego pobytu Cristoforetti na orbicie, podczas którego została pierwszą kobietą w historii, która dowodziła ISS. Włoszka była w kosmosie od 27 kwietnia do 14 października 2022 r.

Zwykle, gdy astronauta potrzebuje w kosmosie zastrzyku kofeiny, zmuszony jest korzystać z aluminiowych torebek, które są wypełnione liofilizowaną kawą, mlekiem i cukrem, do których można pompować gorącą wodę.

Kawa w kosmosie. Samantha Cristoforetti pokazuje, że napić się nie jest łatwo

W opublikowanym materiale Samantha Cristoforetti demonstruje trudności picia w kosmosie. Głos w tej sprawie zabrał też naukowiec z NASA, dr Mark Weislogel, który pomógł zaprojektować kubek. "W statku kosmicznym, jeśli efekty napięcia powierzchniowego nie są zrozumiałe, ciecze (np. woda, paliwo) mogą znajdować się w niemal dowolnym miejscu w pojemniku, w którym się znajdują. Dlatego w kosmosie zobaczysz tylko astronautów pijących z worków ze słomkami, żeby mogli całkowicie zwinąć torbę, upewniając się, że płyny się nie wydostaną.” – napisał na blogu dr Weislogel.

Kosmiczny kubek. Jak to działa?

Aby obejść te problemy, NASA zaprojektowała specjalny kubek, który wykorzystuje inteligentną geometrię do wykorzystania fizyki napięcia powierzchniowego. Jak to działa? Dotknięcie ust krawędzią „kosmicznego kubka” tworzy „połączenie kapilarne”, wciągając płyn do ust w taki sam sposób, w jaki ręcznik papierowy wchłania wodę.