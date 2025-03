Wtyk amerykański to inwazyjny pluskwiak, który coraz częściej pojawia się w polskich domach i mieszkaniach. Owady te dotarły do Europy pod koniec XX wieku, a w Polsce zostały po raz pierwszy zaobserwowane w 2007 roku. Ich populacja z każdym rokiem rośnie, co sprawia, że stają się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców.

Inwazja pluskwiaków. Wtyk amerykański atakuje polskie domy – czy jest groźny?

Największą aktywność owady te wykazują jesienią i wczesną wiosną. Wtedy szukają ciepłego schronienia, dlatego często przedostają się do wnętrz budynków, co może być problemem dla mieszkańców.

Reklama

Czy wtyk amerykański jest groźny?

Choć owad ten nie gryzie, nie przenosi chorób i nie stanowi zagrożenia dla człowieka, jego obecność w domu może być wyjątkowo uciążliwa. W momencie zagrożenia wydziela intensywny, nieprzyjemny zapach, który trudno usunąć.

Jego działalność jest natomiast szkodliwa dla lasów – larwy i dorosłe osobniki wysysają soki z szyszek oraz igieł młodych sosen, co może prowadzić do ich zamierania.

Jak zabezpieczyć dom przed wtykiem amerykańskim?

Owady te potrafią przedostać się przez niewielkie szczeliny, dlatego zabezpieczenie mieszkania przed ich wtargnięciem może być trudne. Najskuteczniejsze metody ochrony to:

Uszczelnienie okien i drzwi – ogranicza możliwość dostania się owadów do wnętrza,

Moskitiery – skutecznie blokują dostęp wtyków do mieszkań,

Opryski owadobójcze – pomagają w eliminacji insektów, które już znalazły się w pobliżu budynku,

Fizyczne usuwanie owadów – wyłapywanie i wynoszenie ich na zewnątrz to alternatywa dla osób unikających stosowania chemicznych środków zwalczania owadów.

Źródło: MEDIA