To Pełnia Koźlego Księżyca, związana z siłą, odpowiedzialnością i duchową dojrzałością. Może przynieść rozstrzygnięcia w sprawach, które długo były zawieszone. Dziś nie będzie miejsca na półśrodki – trzeba podjąć decyzje.

Pełnia Księżyca w lipcu 2025. Co oznacza?

Czwartkowa pełnia przypada w znaku Koziorożca, znanym z chłodnej kalkulacji, ambicji i potrzeby kontroli. Jeśli czujesz potrzebę postawić kropkę nad "i" – to właśnie ten moment. Możesz zamknąć rozdział, zdefiniować granice lub wreszcie powiedzieć "dość".

O godz. 22:36 Księżyc i Słońce znajdą się naprzeciw siebie – to tzw. opozycja, która w astrologii symbolizuje starcie emocji z rozumem, instynktu z logiką. U wielu osób może pojawić się napięcie wewnętrzne, ale też nagłe olśnienie: "Wiem, co mam zrobić".

HOROSKOP. Co lipcowa pełnia oznacza dla Ciebie?

Baran

Zamykasz coś definitywnie. Uważaj na słowa w pracy – ktoś może źle zinterpretować twoje intencje.

Byk

Ktoś postawi ci wyzwanie. Zamiast się bronić, spróbuj go zrozumieć. Możliwy zwrot w planach zawodowych.

Bliźnięta

Zmieniasz perspektywę – albo w związku, albo w sprawach finansowych. Coś, co trzymało cię w miejscu, puszcza.

Rak

Silne emocje. Możesz być rozdarty między potrzebą bliskości a własną niezależnością. Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili.

Lew

Zrób porządek – dosłownie i w przenośni. Ciało i umysł domagają się resetu. Zignorujesz? Przypomną o sobie mocniej.

Panna

Twój czas, by błyszczeć – ale też by pokazać, co ci naprawdę w duszy gra. Ktoś może być twoim niespodziewanym sojusznikiem.

Waga

Tematy rodzinne lub mieszkaniowe mogą wybuchnąć. Nie uciekaj od rozmów – one są konieczne.

Skorpion

Słowa mają dziś moc rażenia – i uzdrawiania. Powiedz to, co naprawdę czujesz. Ale szczerze, nie złośliwie.

Strzelec

Sprawy finansowe i poczucie własnej wartości – tu pełnia świeci najjaśniej. Coś możesz dziś stracić, ale tylko po to, by zyskać więcej.

Koziorożec

Twoja pełnia – mocna i przełomowa. Możesz dziś podjąć decyzję, która zmieni kierunek twojego życia.

Wodnik

Pełnia w twoim ukrytym sektorze. Możesz poczuć przypływ intuicji, ale też niepokój. Daj sobie przestrzeń.

Ryby

W relacjach grupowych – nagłe rozczarowanie lub niespodziewane wsparcie. Czas oddzielić fałsz od prawdy.