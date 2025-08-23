Bardzo szybki i sentymentalny QUIZ o życiu w PRL. Zdobędziesz 9/9? Na ostatnie pytanie odpowiedź znają nieliczni
dzisiaj, 77 minut temu
PRL to były czasy, które do dziś wielu z nas wspomina z sentymentem, ale też pamięta szarą rzeczywistość tamtych dni. Czy wiesz, który dzień był bezmięsny? Jak nazywało się tych, którzy regularnie stali w kolejkach? Co było główną atrakcją domów towarowych? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, jak dużo pamiętasz z tamtej epoki.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama