Ludzie byli w stanie budować konstrukcje z potencjalnym wykorzystaniem fundamentów jeszcze przed pojawieniem się Homo sapiens ー do takich wniosków dochodzą naukowcy badający znaleziska w Zambii. Zespół z Uniwersytetu w Liverpoolu i Uniwersytetu Aberystwyth przeanalizował ślady nacięć na drewnie i doszedł do wniosku, że kłody zostały ze sobą celowo połączone i to w taki sposób, aby wzajemnie do siebie pasowały. Do tej pory sądzono, że w epoce kamienia drewno było wykorzystywane wyłącznie do rozpalania ognisk, czy wytwarzania narzędzi i broni.

Jakim cudem drewno przetrwało pół miliona lat?

Zaskakujący może być fakt, że kłody drewna nie uległy zniszczeniu przez ten czas. Okazuje się, że wpływ na ich przetrwanie miał sam wodospad Kalambo, a dokładnie wysoki poziom wód. To dzięki niemu starożytne konstrukcje zostały zachowane. Sama okolica jest bogata w zasoby, dlatego najprawdopodobniej stała się atrakcyjnym miejscem do osiedlenia dla naszych przodków. Mieli oni nie tylko stały dostęp do wody, ale jednocześnie do pożywienia znajdującego się w lesie. To mogło ich skłonić do rozpoczęcia prac budowlanych.

Zdaniem profesora Barhama z Uniwersytetu w Liverpoolu, odkrycia w Zambii są niezwykle cenne. Wskazują bowiem na to, że nasi przodkowie byli w stanie stworzyć coś, czego nigdy nie widzieli, wykorzystując swoją inteligencję i umiejętności.

Starożytne odkrycia kluczem do zrozumienia historii człowieka

Aby określić datę znalezisk, wykorzystano techniki luminescencyjne. Polegają one na sprawdzeniu, kiedy ostatnio minerały znajdujące się w piasku otaczającym wykopaliska były wystawione na światło słoneczne. Techniki datowania luminescencyjnego pozwalają na odkrywanie dat powstania różnego rodzaju znalezisk sprzed setek tysięcy lat. Dzięki nim badacze mają możliwość głębszego niż kiedykolwiek wglądu w historię ewolucji człowieka.

Ze względu na przełomowy charakter odkryć w Zambii, wodospad Kalambo zostanie najprawdopodobniej wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Badania będące częścią projektu “Głębokie korzenie ludzkości” nadal trwają i są poświęcone temu jak rozwijała się technologia w epoce kamienia.