Jesienne miesiące to doskonały czas na leśne wycieczki. Wrześniowa i październikowa pogoda była do tej pory dość łaskawa, dzięki czemu mogliśmy cieszyć się tym co najlepsze podczas tej pory roku. Sporo drzew wciąż zaskakuje soczystą zielenią, jednak w ciągu ostatnich tygodni łatwo zauważyć coraz szybsze opadanie liści. Każdy z nich jest prawdziwą wizytówką rośliny. Warto zatem przyjrzeć się, co takiego szeleści nam pod stopami, bo bogactwo polskich lasów jest naprawdę zaskakujące!

Wycieczka do lasu może stać się ciekawym wyzwaniem dla całej rodziny. Wystarczy pobawić się w rozpoznawanie gatunków drzew. Okazuje się, że to zadanie wcale nie jest takie proste. Dowód? Ostatni wpis Lasów Państwowych ze zdjęciami przedstawiającymi liście poszczególnych drzew. Lasy Państwowe podpowiadają, z jakiego drzewa to liście "Niby wszyscy znają, ale…" - napisały Lasy Państwowe, a do wpisu dołączyły kilka zdjęć 15 liści pochodzących z różnych gatunków drzew. Możemy się przekonać, jak wyglądają liście np. dębu czerwonego, klonu zwyczajnego czy buku zwyczajnego. Wskazówki od Lasów Państwowych pomogą w "zemście" Wystarczy spojrzeć na komentarze, aby przekonać się, że wiedza z przyrody nie pozostaje w pamięci zbyt długo. Okazuje się, że wskazówki, które udostępniły Lasy Państwowe są jak najbardziej potrzebne. "Właśnie ostatnio mnie Małżonka wyhaczyła o to na spacerze. Przy dziecku. Tak się nie robi. Teraz przyszykuję zemstę! Dziękuję!" - napisał jeden z czytelników. Inni internauci piszą z kolei, że udostępniona przez Lasy Państwowe wiedza może przydać się nie tylko podczas spacerów po lesie, ale także np. przy tworzeniu zielnika z dzieckiem. A ty ile liści jesteś w stanie rozpoznać?