Śpiew wielorybów ogranicza się do wąskiej częstotliwości, która pokrywa się z hałasem wytwarzanym przez statki. - Dźwięk jest absolutnie kluczowy dla ich przetrwania, ponieważ to jedyny sposób, w jaki mogą znaleźć się w oceanie i połączyć w pary. To jedne z najbardziej zagadkowych zwierząt, jakie kiedykolwiek żyły na naszej planecie. Należą do największych zwierząt, są inteligentne i bardzo towarzyskie – wyjaśnił profesor Coen Elemans z Uniwersytetu Południowej Danii, który kierował badaniem.

Wieloryby fiszbinowe to grupa 14 gatunków, w tym płetwal błękitny, humbak, płetwal karłowaty i szary. Zamiast zębów zwierzęta mają talerze z tzw. fiszbin, przez które przesiewają z wody ogromne kęsy maleńkich stworzeń.

Dokładny sposób, w jaki tworzą złożone, często zapadające w pamięć pieśni, pozostawał do tej pory tajemnicą. Profesor Elemans stwierdził, że odkrycie tego było "niezwykle ekscytujące". On i jego koledzy przeprowadzili eksperymenty z użyciem krtani, czyli "skrzynek głosowych", które zostały ostrożnie wyjęte z trzech tusz wyrzuconych na brzeg wielorybów – płetwala karłowatego, humbaka i płetwala czerniakowego. Następnie wdmuchnęli powietrze do konstrukcji, aby wytworzyć dźwięk.

U ludzi nasz głos pochodzi z wibracji, gdy powietrze przepływa przez struktury zwane fałdami głosowymi w naszym gardle. Zamiast tego wieloryby fiszbinowe mają dużą strukturę w kształcie litery U z poduszką tłuszczową na szczycie krtani. Ta anatomia głosu pozwala zwierzętom śpiewać poprzez wydychanie powietrza i zapobiega wdychaniu wody.

Śpiew wielorybów

Naukowcy stworzyli komputerowe modele dźwięków i wykazali, że śpiew wielorybów ogranicza się do wąskiej częstotliwości, która pokrywa się z hałasem wytwarzanym przez statki morskie. Badanie pokazało, jak hałas oceanu może uniemożliwiać wielorybom komunikowanie się na duże odległości. Wiedza ta może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony humbaków, płetwali błękitnych i innych zagrożonych waleni.

Ekspertka ds. komunikacji wielorybów, dr Kate Stafford z Oregon State University, nazwała badanie "przełomowym". - Wytwarzanie i odbiór dźwięku to najważniejszy zmysł ssaków morskich, dlatego wszelkie badania wyjaśniające, w jaki sposób wydają one dźwięki, mogą posunąć naszą wiedzę do przodu – powiedziała BBC News.

Przodkowie wielorybów powrócili z lądu do oceanów

Badania rysują także obraz ewolucyjny – sposób, w jaki przodkowie wielorybów powrócili z lądu do oceanów oraz adaptacje, które umożliwiły komunikację pod wodą. Lepiej poznaliśmy sposób, w jaki tzw. zębowce wydają dźwięki, ponieważ łatwiej jest je badać. Te ssaki morskie, do których należą delfiny, orki, kaszaloty i morświny, wdmuchują powietrze przez specjalną strukturę w kanałach nosowych.