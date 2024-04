W drugiej połowie kwietnia, na nocnym niebie pojawi się deszcz meteorów zwanych Lirydami. Podczas jednej z nocy meteorów będzie można dostrzec je nawet co trzy minuty.

Lirydy 2024. Czym są?

Lirydy to kosmiczny deszcz, który obserwować można każdej wiosny, będący jednym z najstarszych zjawisk tego typu zarejestrowanych już w chińskich annałach około 4000 lat temu. Są one związane z kometą Thatchera (C/1861 G1) i powstają z małych fragmentów skalnych, które oddzieliły się od tej komety, tworząc tak zwany rój Lirydów.

Reklama

Te meteory przemierzają przestrzeń kosmiczną z imponującą prędkością około 49 km/s, co przekłada się na około 176 tys. km/h. Raz w roku ich orbita krzyżuje się z atmosferą Ziemi, co pozwala nam na ich obserwację.

Lirydy 2024. Kiedy będzie można je oglądać?

W 2024 roku, najlepsze warunki do obserwacji Lirydów w Polsce przypadać będą między 14 a końcem kwietnia, z szczytem aktywności w nocy z 22 na 23 kwietnia. Wtedy to, w ciągu godziny można spodziewać się zobaczyć około 18 meteorów, czyli średnio jeden co trzy minuty.

Radiant, czyli punkt na niebie, z którego wydają się wyłaniać meteory Lirydów, znajduje się na granicy gwiazdozbiorów Lutni i Herkulesa, niedaleko jednej z najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba - Wegi. Obserwacje najlepiej przeprowadzać na północnym wschodzie, z miejsca poza miastem, gdzie nie ma zanieczyszczenia światłem i nic nie zasłania horyzontu, ponieważ meteory będą widoczne tylko od 10 do 30 stopni nad horyzontem. Nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu, chociaż użycie teleskopu lub lornetki z szerokim polem widzenia może wzbogacić doświadczenie.