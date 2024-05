Wyniki badania zostały opublikowane w magazynie JAMA Internal Medicine - comiesięcznym recenzowanym czasopiśmie medycznym wydawanym przez American Medical Association. Sugerują one, że choć zarówno liczba kroków, jak i minut są przydatnymi sposobami, które pozwalają mierzyć aktywność fizyczną w niektórych przypadkach to właśnie ten drugi sposób lepiej się sprawdza.

Jak mierzyć aktywność fizyczną - w krokach czy minutach?

Nie ma wątpliwości, że zarówno większa liczba kroków dziennie, jak i pewna ilość czasu poświęconego na ćwiczenia fizyczne wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia wielu chorób, takich jak np. choroby sercowo-naczyniowe czy cukrzyca typu 2. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach lepiej jest mierzyć aktywność fizyczną w minutach, a nie w krokach. Tak jest w przypadku konkretnych rodzajów ćwiczeń i treningów - np. co najmniej 150 minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności lub 75 minut o dużej intensywności tygodniowo.

Czy w każdym przypadku lepiej jest liczyć minuty niż kroki?

Nowe badanie sugeruje, że nie. Naukowcy odkryli, że także cele oparte na liczbie kroków wiązały się z niższym ryzykiem przedwczesnego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u starszych kobiet.

To sprawia, że kluczowe staje się znalezienie sposobu, który najlepiej działa na konkretna osobę i pozwala jej osiągnąć zamierzone cele. "Dla niektórych, zwłaszcza młodszych osób, ćwiczenia mogą obejmować takie aktywności jak tenis, piłka nożna, spacery lub jogging, które pozwalają łatwo ocenić liczbę kroków. Jednak dla innych mogą to być przejażdżki rowerowe lub pływanie, gdzie prostsze jest monitorowanie czasu trwania ćwiczeń” – zaznaczył w komunikacie prasowym autor badania, dr Rikuta Hamaya, badacz z Wydziału Medycyny Prewencyjnej w Brigham and Women's Hospital.

Czas trwania ćwiczeń a liczba kroków

Chociaż liczenie kroków nie sprawdzi się w przypadku każdej aktywności, można go używać do takich rzeczy jak chodzenie, wędrówki i bieganie. Sprawdza się ono nie tylko podczas treningów, ale także w ciągu dnia.

Jak twierdzi James Rodgers, trener i biegacz wyczynowy od 20 lat, w niektórych przypadkach śledzenie kroków może pomóc ludziom w podjęciu lub utrzymaniu aktywności fizycznej. "Niektóre osoby dobrze reagują na wyznaczenie konkretnego celu metrycznego i śledzenie swoich postępów, co pomaga im zachować motywację do osiągnięcia określonej liczby" - powiedział Healthline. "Wraz z poprawą kondycji mogą dążyć do stopniowego zwiększania celu krokowego" – dodał.

Jednak, jak stwierdził, "oczekiwanie, że początkujący osiągną cel liczby kroków, może być zbyt dużą presją”. "Zamiast tego, dla osób początkujących łatwiejsze może być ilościowe określenie czasu aktywności”, np. chodzenie przez 30 minut każdego dnia po obiedzie – zaznaczył.

"Liczba kroków nie uwzględnia również terenu, po którym chodzisz lub biegasz" - zauważył Rodgers. Wykonanie 8000 kroków na pagórkowatym szlaku wymaga większego wysiłku niż wykonanie tej samej liczby kroków na płaskiej, utwardzonej drodze. "Jeśli więc poruszasz się po różnych typach terenu, lepszym rozwiązaniem może być śledzenie minut, a nie kroków" – podkreślił.

Nie tylko czas. Jak mierzyć intensywność treningu?

Istnieją również inne sposoby pomiaru aktywności fizycznej, takie jak śledzenie zarówno czasu trwania, jak i intensywności. To podejście bardziej spersonalizowane, ponieważ "intensywny" trening dla jednej osoby może być "umiarkowanym" treningiem dla innej. W takim przypadku intensywność treningu można mierzyć poprzez śledzenie tętna.