Po tym występie zawrzało. Publiczność jest podzielona w ocenie, tego co zaprezentowali kabareciarze. Wideo z ich skeczem pt. "Wigilia 2022" w ciągu kilku dni obejrzało już ponad 7 mln osób. Kabaret Neo-Nówka w ostry sposób uderzył w wyborców PiS, samą partię, prezesa Kaczyńskiego i TVP. Podobnie mocno dostało się także opozycji. W rozmowie z serwisem Plotek.pl Mariusz Kałamaga, były członek kabaretu Łowcy.B, mówił między innymi, że kabaret wywiązał się ze swojego zdania i ukazał obraz dwóch obozów politycznych.

Górski o występie Neo-Nówki: Widzę w nich gniew

O występ Neo-Nówki spytano także Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju.

Widzę w nich gniew. Tam może nie było już w nich tyle humoru, co więcej gniewu. Po prostu powiedzieli to, co mówią ludzie. I takim językiem, jakim mówią ludzie - ocenił Górski w programie "Szkło kontaktowe" w TVN24.

Tomasz Sianecki, prowadzący "Szkło", dopytywał czy może być większa nagroda dla kabaretu niż oburzenie polityków.

Samo zainteresowanie jest wspaniałe dla kolegów i to, że ma taki rezonans, to znakomicie - odpowiedział Robert Górski.