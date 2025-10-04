Likwidacja CBA. Nowa data

Rząd po raz kolejny przedstawia projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co było zapisane w umowie koalicyjnej. Projekt ustala nową datę zlikwidowania CBA na 1 maja 2026 roku. Pierwszy projekt, przyjęty w grudniu 2024 roku, zakładał koniec CBA już 1 lipca 2025 roku. Tamten dokument jednak nie trafił do Sejmu, ponieważ Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że go nie podpisze. Ustawa w nowej wersji wejdzie w życie 1 maja 2026 roku. Jednak kilkanaście artykułów przygotowujących likwidację CBA zacznie działać już 1 lutego 2026 roku. Podstawowe założenia likwidacji pozostają niezmienione, ale nowa wersja zawiera dodatkowe artykuły, które zmieniają szereg innych ustaw.

Kto przejmie zadania, etaty i budżet CBA?

Projekt precyzyjnie określa, jak zadania, funkcjonariusze i środki finansowe CBA zostaną rozdzielone między trzy kluczowe instytucje.

Centralne Biuro Zwalczania Korupcji : Powstanie w strukturze Policji. Przejmie większość zadań Biura oraz jego personel.

: Powstanie w strukturze Policji. Przejmie większość zadań Biura oraz jego personel. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego : Zostanie wzmocniona i przejmie część zadań CBA.

: Zostanie wzmocniona i przejmie część zadań CBA. Krajowa Administracja Skarbowa: Będzie odpowiedzialna za badanie oświadczeń majątkowych, co stanowi jej nowy obowiązek.

CBA zatrudnia około 1300 funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych.

Policja przyjmie 950 funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych z CBA. Trafi tam też ok. 300 osób z innych jednostek Policji. KAS i ABW przejmie po 150 etatów. Część funkcjonariuszy CBA skorzysta z uprawnień emerytalnych, które nabyli w Biurze.

Budżet CBA na 2026 rok wynosi 334,7 mln zł. Pieniądze zostaną rozdzielone proporcjonalnie do przejętych zadań i etatów:

Policja: Otrzyma 73% środków.

ABW: Otrzyma 15,5% środków.

KAS: Otrzyma 11,5% środków.

Nowe przepisy

W nowym projekcie ustawy znalazły się artykuły zmieniające szereg niezwiązanych bezpośrednio z CBA ustaw, co czyni cały proces bardziej kompleksowym. Dodano zmiany wynikające z likwidacji Biura w ustawach o:

Ochronie ludności i obronie cywilnej.

Doręczeniach elektronicznych.

Udziale Polski w systemie rejestrującym dane osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Unii Europejskiej.

Rynku pracy.

Projekt wprowadza także drobne zmiany w przepisach dotyczących: powierzania pracy cudzoziemcom, świadczeń dla stulatków oraz usuwania skutków powodzi. Z wcześniejszej wersji usunięto m.in. zapisy o planowanych zmianach w ustawie o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (sprawowanej w pierwszej połowie 2025 r.) oraz zapisy dotyczące Biura w ustawie o przeciwdziałaniu wsparciu agresji na Ukrainę.