Minister Pełczyńska-Nałęcz ujawniła kulisy wewnętrznych ustaleń koalicji, podkreślając ich prostotę i uczciwość. Koalicja przyjęła zasadę, że każda koalicyjna partia będzie miała swojego wicepremiera. Minister Radosław Sikorski (KO) objął stanowisko wicepremiera od razu. Polska 2050 ma objąć stanowisko wicepremiera po wymianie marszałka Sejmu. Minister Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) potwierdza, że takie ustalenie miało miejsce. Rada Krajowa Polski 2050 wskazała Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera.

Przyszłość Polski 2050

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do spekulacji i krytycznych doniesień na temat przyszłości partii Polska 2050. Minister zaznaczyła, że Polska 2050 żyje pod presją i nieustannie musi odpierać "wieszczów końca", którzy nie wierzyli w jej powstanie, przetrwanie do wyborów, ich wygranie ani w powstanie koalicji 15 października. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że Polska 2050 przyczyniła się do zwycięstwa w wyborach i powstania obecnego rządu. Wskazała na liczne osiągnięcia partii w ramach koalicji.

W ocenie minister, informacje o Polsce 2050 są "niesprawiedliwie zmasowane", a ona sama jest "zażenowana", że media koncentrują się na kwestiach personalnych zamiast na merytorycznych dokonaniach rządu. Partia zamierza działać skutecznie i asertywnie w ramach koalicji, akcentując własną tożsamość.

Harmonogram zmian w Prezydium Sejmu

Zgodnie z umową koalicyjną, przekazanie funkcji marszałka Sejmu ma nastąpić w połowie listopada. Lider Polski 2050, Szymon Hołownia, pełni funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada. Od 14 listopada do końca kadencji Sejmu funkcję marszałka przejmie współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek.