W sondażu zapytano "w jakiej roli najlepiej odnalazłby się Szymon Hołownia?".

Większość Polaków: Hołownia poza polityką

Ponad połowa (57 proc.) badanych stwierdziła, że "w roli niezwiązanej z polityką", 15 proc. oceniło „trudno powiedzieć/nie wiem”, 8 proc. dalej widziałoby Hołownię w roli marszałka Sejmu, a 7 proc. w polityce, ale nie na stanowisku marszałka lub wicemarszałka.

Znikomy procent Polaków: Hołownia dalej w polityce

Hołownię w roli ambasadora RP w USA widziałoby 5 proc. ankietowanych, tak samo w przypadku stanowiska wicemarszałka Sejmu, a 2 proc. w roli wysokiego komisarza w ONZ.

Sondaż IBRiS na próbie 1071 respondentów

