W sondażu zapytano "w jakiej roli najlepiej odnalazłby się Szymon Hołownia?".
Większość Polaków: Hołownia poza polityką
Ponad połowa (57 proc.) badanych stwierdziła, że "w roli niezwiązanej z polityką", 15 proc. oceniło „trudno powiedzieć/nie wiem”, 8 proc. dalej widziałoby Hołownię w roli marszałka Sejmu, a 7 proc. w polityce, ale nie na stanowisku marszałka lub wicemarszałka.
Znikomy procent Polaków: Hołownia dalej w polityce
Hołownię w roli ambasadora RP w USA widziałoby 5 proc. ankietowanych, tak samo w przypadku stanowiska wicemarszałka Sejmu, a 2 proc. w roli wysokiego komisarza w ONZ.
Sondaż IBRiS na próbie 1071 respondentów
Sondaż przeprowadziła pracownia IBRiS dla "Faktu" 24 i 25 października na próbie 1071 respondentów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję