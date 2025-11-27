O zawetowaniu ustaw Karol Nawrocki poinformował na platformie X.

Nawrocki: Weto wyłącznie w interesie obywateli

"Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych" – napisał prezydent we wpisie.

Reklama

Uzasadnienie zawetowania nowelizacji Kodeksu wyborczego

Uzasadniając zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego, powiedział w nagraniu dołączonym do wpisu, że "obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych z wielu państw".

W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne, brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć – podkreślił. Dodał, że jego wątpliwości budzi także brak zapewnienia tajności głosowania poza lokalem wyborczym.

Uzasadnienie zawetowania ustawy o opodatkowania fundacji rodzinnych

Reklama

Z kolei powodem zawetowania nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych był – jak stwierdził prezydent – "sprzeciw wobec odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami".

Gdy ta instytucja była tworzona, ustawodawca zapewnił, że zasady ich funkcjonowania nie ulegną zmianie przez okres trzech lat, tymczasem przedstawiona nowelizacja wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa – powiedział prezydent. To naruszenie zasady zaufania do państwa, którego jedynym powodem był i pozostaje fatalny stan finansów publicznych – dodał.

Nawrocki do Tuska: Konsultacje już na wczesnym etapie prac

Prezydent Nawrocki zwrócił się również do rządu oraz premiera Donalda Tuska o konsultowanie projektów ustaw "już na wczesnym etapie prac". Takie działanie usprawniłoby proces legislacyjny, ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyłoby obywatelom – podkreślił prezydent.