Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu - poinformował w niedzielę na X szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przydacz zaznaczył, że stało się tak w związku ze zrealizowaną przez premiera Węgier Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem. Węgierski premier spotkał się w piątek w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Naprawdę dobra decyzja"

Na informację o odwołaniu spotkania Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem natychmiast zareagował minister spraw zagranicznych Ukrainy. "To naprawdę dobra decyzja. Pokazuje zasadnicze stanowisko Polski i jej silne poczucie solidarności, potwierdzając zobowiązanie do jedności i bezpieczeństwa Europy w kluczowym momencie. Dziękujemy, Polsko" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha w serwisie X.

Czy politycy powinni rozmawiać z Viktorem Orbanem?

"Czy europejscy przywódcy powinni rozmawiać z premierem Orbanem?" - zapytał Bogdan Rymanowski w Radiu ZET ministra Klimczaka. "Żeby go nawrócić na dobrą drogę - tak. Zawsze rozmowa jest potrzebna. Całkowite odcięcie się od niego to strata dla Europy" - ocenia Dariusz Klimczak z PSL. 55 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że europejscy przywódcy nie powinni rozmawiać z premierem Węgier.

"Mam mieszane uczucia"

Dopytywany o Karola Nawrockiego, który odwołał swoje spotkanie z Viktorem Orbanem, Gość Radia ZET uważa, że „bardzo dobrze", choć dodaje: "Nie zrobił tego pewnie z własnej woli, ale pod presją opinii publicznej, hejtu, który wylał się na Orbana za kolejny wyjazd do Moskwy. - Wątpię, żeby zarzucił te plany raz na zawsze" - mówi polityk ludowców.

Po co Nawrocki chciał jechać do Orbana?

Dariusz Klimczak ocenia, że „z jednej strony rozmowa nie znaczy aprobaty dla działań Orbana, ale z drugiej strony rozmowa to znaczy przekonywanie do racji europejskich, żeby Europa trzymała się ze sobą, a nie szukała wyrw, jak Węgry". "W jakim celu planował pan prezydent Nawrocki jechać do Orbana - rozmawiać o tych, którzy uciekli z Polski i tam szukają schronienia przed polskim wymiarem sprawiedliwości czy raczej nawracać Orbana na drogę europejską?" - pyta polityk koalicji rządzącej, przyznając: "Mam mieszane uczucia".