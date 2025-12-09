Najbliższe wybory parlamentarne wygrałaby KO z poparciem 32,8 proc. Drugie miejsce zajęłoby PiS z wynikiem 26,7 proc. -wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polsk. Posłów do Sejmu wprowadziłaby również Konfederacja (13,1 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (8,4 proc.) oraz Lewica (7,1 proc.).

Poza Sejmem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma poparcie na poziomie 3,1 proc., Partia Razem (2,8 proc.) oraz Polska 2050 (1 proc.). 5 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos w najbliższych wyborach.

Partia Grzegorza Brauna rośnie w siłę

KO notuje w porównaniu z poprzednim pomiarem wzrost poparcia o 1,9 pkt proc., a PiS wzrost o 0,3 pkt proc. Konfederacja traci w porównaniu z poprzednim badaniem 2,5 pkt proc. Umacnia się Konfederacja Korony Polskiej (partia Grzegorz Brauna) zyskując 2 pkt proc. Lewica odnotowała spadek o 0,8 pkt proc. PSL ma 0,1 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Partia Razem ma 0,3 pkt proc. mniej, a Polska 2050 traci 0,5 pkt proc.

Podział na mandaty

Gdyby wyniki przełożyły się na mandaty w 460-osobowym Sejmie, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 189 miejsc. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 150 mandatów. Konfederacja uzyskałaby 63 fotele poselskie. Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna przypadłyby 33 mandaty, a Lewicy - 25 mandatów.

To koniec obecnej koalicji

Ten hipotetyczny rozkład sił w Sejmie wskazuje, że żadna z partii nie może liczyć na samodzielną większość. Niemożliwe byłoby utworzenie koalicji obecnie rządzącej, ponieważ dwie partie - PSL i Polska 20250 - nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano od 5 do 8 grudnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych (CATI&CAWI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.