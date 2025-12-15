Rzecznik rządu pytany był w "Rzeczpospolitej" o sondaże, z których wynika, że formacje koalicyjne nie miałyby większości pozwalającej rządzić, w przeciwieństwie do PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Szłapka: To najbardziej szkodliwy scenariusz dla Polski

Jak ocenił Szłapka w odpowiedzi, "PiS z Konfederacją i Braunem u władzy to najbardziej szkodliwy scenariusz dla Polski, przed którym trzeba bronić Polaków".

Co do przekroczenia progu wyborczego przez naszych koalicjantów – nie wiadomo, w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów w 2027 r. Będziemy robić jeszcze więcej przez dwa lata, żeby skrajna prawica nie wygrała i nie wyprowadziła Polski z Unii Europejskiej – zaznaczył.

Szłapka: Jedna trzecia obietnic wyborczych została zrealizowana

Dopytywany o niezrealizowane obietnice wyborcze, stwierdził, że jedna trzecia z nich jest zrealizowana, a większość jest w trakcie realizacji. Dodał, że rząd jest w naturalny sposób ograniczony koalicjantami, którzy mają inne poglądy, jak PSL i Lewica.

Odnosząc się do liberalizacji prawa aborcyjnego, ocenił, że zrealizowanie tego postulatu jest niemożliwe, "chociażby przez zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, że nic takiego nie podpisze".

Szłapka: Nawrocki będzie sypał piach w tryby rządu

Jest komisja w Sejmie, która będzie wypracowywać rozwiązanie. Były wytyczne minister Izabeli Leszczyny i ministra Adama Bodnara w tym zakresie, które też zmieniły sytuację. Postulat jest aktualny i na pewno będziemy przygotowywać takie rozwiązanie, które będzie akceptowane przez całą koalicję, mimo że wiemy, że prezydent Nawrocki będzie sypał piach w tryby rządu i wetował dobre i potrzebne rozwiązania – zaznaczył.

Szłapka o USA i UE: To mogą być relacje sprzężone

Szłapka pytany o relacje z USA podkreślił, że zawsze najważniejszy jest interes Polski, a w jej interesie jest to, żeby miała silną pozycję w UE i NATO, które są fundamentem bezpieczeństwa.

Wbrew temu, co mówi PiS, nie ma sprzeczności w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i w mocnej pozycji w Unii Europejskiej. Przeciwnie, to mogą być relacje sprzężone. Mając mocniejszą pozycję w Europie, jesteśmy atrakcyjniejszym partnerem dla Amerykanów. Mając dobre relacje z Amerykanami, mamy mocną pozycję w Europie – stwierdził.