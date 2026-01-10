W wyborach zmierzyło się pięcioro kandydatów: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

II tura wyborów w partii Polska 2050 w poniedziałek

II tura odbędzie się w poniedziałek, wyniki będą znane tego samego dnia późnym wieczorem. Głosowanie trwało od godz. 9.15 do godz 15. Uprawnionych było ponad 800 delegatów. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 277 głosów. Na minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę głosowało 131 członków partii.

Reklama

Michał Kobosko o transformacji Polski 2050

Pierwotnie o to stanowisko ubiegało się siedmioro polityków Polski 2050, ale jeszcze w grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko - o czym poinformował członków partii za pośrednictwem listu, w którym podkreślił, że poprze kandydatów "dążących do transformacji ugrupowania", czyli - jak wskazał - Hennig-Kloskę, Muchę i Petru. Natomiast w piątek - czyli dzień przed głosowaniem - ze zmagań wycofał się z Bartosz Romowicz, który w liście do członków partii podkreślił, że nie był "aktywnym uczestnikiem kampanii", gdyż do aktywnego udziału w niej zniechęciły go wypowiedzi kontrkandydatów. "Nie chciałem, w przeciwieństwie do innych kandydatów, budując swój kapitał polityczny do wygrania przywództwa w Polsce 2050, zniszczyć Polskę 2050" - dodał.

Szymon Hołowni chciał do ONZ

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany b. prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih. Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął on trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 r. - uzyskując 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga i uzyskała 14,4 proc. głosów.