Jak wskazuje Onet, do zatrzymania doszło dziś po godz. 8. Podejrzanym jest wieloletni pracownik średniego szczebla z departamentu strategii i planowania obronnego. Według ustaleń, mężczyzna nie spodziewał się akcji. SKW miała prowadzić śledztwo od wielu miesięcy.

Akcja kontrwywiadu w MON

Działaniom tego człowieka służby przyglądały się od wielu miesięcy. Jego działania były dokładnie dokumentowane i analizowane. Dlatego zgromadzone przeciwko niemu dowody są bardzo mocne. To jeden z największych sukcesów -przekonuje źródło portalu znające kulisy akcji.

Jak potwierdza rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Janusz Sejmej dosżło do zatrzymanie mężczyzny.

"Wydamy w tej sprawie stosowny komunikat"

Mogę jedynie potwierdzić, że zatrzymany został wieloletni pracownik jednego z departamentów i że sprawa ma związek z działaniami prowadzonymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Po zakończeniu trwających czynności, w godzinach późniejszych wydamy w tej sprawie stosowny komunikat - powiedział Onetowi Sejmej.