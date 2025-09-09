"ABW zatrzymała wczoraj białoruskiego agenta. Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech. Wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa" - podkreślił premier Donald Tusk na platformie X.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował na X, że zatrzymanym Białorusinem jest Uladzislau N. Doprecyzował, że zatrzymanie było "efektem długotrwałej operacji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie ze służbami czeskimi (BIS), węgierskimi (AH), rumuńskimi (SRI) i mołdawskimi (SIS)".

ABW zatrzymała białoruskiego agenta. Szpieg w areszcie, dyplomata zostanie wydalony

Operacja - jak zaznaczył - była skierowana przeciwko agresywnym działaniom służb specjalnych Białorusi, a w jej wyniku ustalono zakres działań i zainteresowań białoruskich służb w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Reklama

Siemoniak poinformował, że we wtorek prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanemu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 paragraf 1 kk. i doprecyzował, że podejrzany prowadził działalność wywiadowczą na terenie Polski i Węgier.

"Jednocześnie w dniu 9.09.2025r. na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało charge d'affaires Ambasady Białorusi w Warszawie celem poinformowania o pozbawieniu akredytacji dyplomatycznej i uznaniu za persona non grata na terenie Polski ustalonego dyplomaty białoruskiego zaangażowanego bezpośrednio w działania wywiadowcze" - napisał minister.

W tym samym dniu prokurator skierował do sądu wobec podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Reklama

"Śledztwo ma charakter rozwojowy, jest efektem ścisłego współdziałania służb specjalnych Polski, Węgier, Rumunii, Czech i Mołdawii. Sprawa pokazuje wagę i zasadność międzynarodowej współpracy europejskich służb specjalnych w walce z zagrożeniami wywiadowczymi ze strony białoruskich służb specjalnych" - napisał Siemoniak.

Szef rządu przekazał we wtorek, że w związku z tym, iż w piątek zaczynają się agresywne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad w nocy z czwartku na piątek zamknięta zostanie granica z Białorusią, w tym przejścia kolejowe.