Kolejne weta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy o języku śląskim i o rynku kryptowalut. Decyzja ta wywołała spore poruszenie na arenie politycznej. Prezydent tłumaczył, że projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, jest taki sam, jak ten, który otrzymał już wcześniej. Zmieniono jeden detal, nie usunięto zasadniczych błędów. Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie - powiedział. Szanuję i bardzo cenię tradycję i kulturę Śląska, jednak eksperci wskazują, że mowa śląska jest dialektem języka polskiego – dodał.

Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił, że prezydent blokuje regulacje, które mogłyby uchronić obywateli przed stratami na rynku kryptoaktywów. Prezydent po raz drugi blokuje nadzór nad rynkiem krypto – stwierdził Szłapka. Dodał, że jego decyzja to "recydywa politycznej nieodpowiedzialności".

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skomentował to mówiąc, że odpowiedzialność za tę sytuację ponosi rząd. To wy ponosicie odpowiedzialność. Jednak Pan Prezydent jest otwarty na poprawki i współpracę - powiedział.

Krytyka ze strony polityków KO

Decyzja o zawetowaniu ustawy o języku śląskim również wzbudziła emocje. Weto Karola Nawrockiego do ustawy o języku śląskim to kolejny przykład tego, że nie dorósł do swej roli. Hańba, Panie Prezydencie – napisał europoseł KO Borys Budka.

Bez niespodzianek. Karol Nawrocki zawetował ustawę o języku śląskim. Zachował się jak zwykły CIUL (warto sprawdzić w języku śląskim, co to znaczy) – napisał na platformie X Łukasz Kohut.

Dzisiejsze weto nie służy osobom uczciwym, ale nieuczciwym owszem - napisał europoseł KO Dariusz Joński.

Za pierwszym razem można się pomylić. Za drugim to już głupota albo zła woła. Kosztowne weto - skomentowała posłanka KO Alicja Łepkowska-Gołaś.

Prezydent Nawrocki ZAWETOWAŁ ustawę uznającą język śląski za język regionalny...Niestety, Karol Nawrocki popełnia ten sam błąd, co jego poprzednik i kontynuuje odmawianie Ślązaczkom i Ślązakom ich praw - dodała posłanka KO Małgorzata Tracz.