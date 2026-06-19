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Zmiany w rządzie. Nowa wiceminister w MON. "Pierwsza kobieta w historii Polski"

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:11
[aktualizacja dzisiaj, 09:24]
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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka/PAP
Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej - poinformowano na piątkowej uroczystości w MON z udziałem wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

"Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk" - przekazano na uroczystości.

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Nowa wiceminister była szefową sztabu wyborczego Kosiniaka-Kamysza

Sobkowiak-Czarnecka pełni w rządzie funkcję pełnomocniczki ds. SAFE. Jak czytamy na stronie KPRM, w latach 2016-2018 w Komisji Europejskiej w Brukseli, specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką i relacjonowała politykę krajową oraz międzynarodową. W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców obecnego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

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W styczniu 2024 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej, natomiast w październiku minionego roku - na funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

Kosiniak-Kamysz: dzięki niej mamy program SAFE

Mówiąc o powołaniu Sobkowiak-Czarneckiej, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że "pierwszy raz w historii Polski (…) to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki, w oparciu o przemysł zbrojeniowy". Szef MON ocenił, że Sobkowiak-Czarnecka „sprawdziła się” przy polskiej prezydencji w radzie UE, dzięki której - dodał - "mamy program SAFE". Nawiązał też do pełnionego przez Sobkowiak-Czarnecką stanowiska jako pełnomocniczka rządu ds. tego właśnie programu. Nowa wiceminister obrony dziękowała premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za zaufanie i powierzenie kolejnej misji w rządzie.

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Nowa wiceminister w MON o transformacji sił zbrojnych

"Biorę na siebie tę ogromną odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, ale też obiecuję, że zrobię wszystko, żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło" - zapewniła. Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Dodała, że skoncentruje się także na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego "tak, żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport".

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Źródło PAP
Tematy: rządMONminister
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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