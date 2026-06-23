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Spór w koalicji rządzącej. Wiceprezes PSL krytykuje zachowanie Lewicy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 08:59
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Dariusz Klimczak
Dariusz Klimczak/PAP
"Lewica gra ostro, nie szanując zasad koalicji rządzącej" – uważa Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL. Polityk skrytykował decyzję radnych Lewicy, którzy odmówili poparcia absolutorium dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W rozmowie z Radiem ZET Klimczak odniósł się również do afery w Szpitalu Południowym oraz spekulacji na temat referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy.

Dariusz Klimczak nie kryje irytacji zachowaniem koalicjantów. Wiceprezes PSL ocenił w Radiu ZET decyzję warszawskiej Lewicy, której radni zapowiedzieli sprzeciw wobec udzielenia absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Zdaniem Klimczaka, Lewica próbuje "wykorzystać moment", aby uderzyć w polityka Koalicji Obywatelskiej.

Wiceprezes ludowców podkreśla, że członkowie koalicji powinni wyjaśniać nieporozumienia w "cztery oczy", zamiast atakować się publicznie. Według polityka takie zachowanie to gra "pod publiczkę" i styl, którego PSL nie stosuje.

Afera w Szpitalu Południowym

Klimczak odniósł się również do problemów w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przyznał otwarcie, że sprawa wymaga stanowczej reakcji i wyjaśnień. Polityk zapewnił, że rządzący wiedzą o konieczności reformy ochrony zdrowia.

Wiceprezes PSL jasno zaznaczył, że argument o braku lekarzy nie uzasadnia wypłacania im milionowych zarobków. Trzeba systemowo i konsekwentnie naprawić tę sprawę – dodał Klimczak.

Lekarz od afery w Szpitalu Południowym chciał otworzyć klinikę. Wspólnikiem miał być Robert Lewandowski
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Referendum w sprawie Trzaskowskiego?

Dariusz Klimczak skomentował również pojawiające się pytania o ewentualne referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Wiceprezes PSL stwierdził, że kierownictwo partii nie prowadziło rozmów na ten temat.

Polityk nie zamierza oceniać Rafała Trzaskowskiego przez pryzmat jednej afery. Wskazał, że prezydent stolicy zareagował na problemy szybko i podejmuje niezbędne kroki, aby naprawić sytuację w mieście.

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Źródło Radio ZET
Tematy: Lewicakoalicja obywatelskaRafał TrzaskowskiDariusz Klimczak
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Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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