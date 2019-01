Mazurek nawiązała w ten sposób do piątkowych doniesień radia RMF FM, które podało, że Komisja Europejska popiera plan odstrzału dzików i chwali polskie władze. - To niezbędny krok w celu ograniczenia bardzo agresywnego rozprzestrzeniania się w ostatnich miesiącach afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i krajach UE oraz w celu ochrony unijnych rolników i konsumentów - powiedział RMF FM przedstawiciel Komisji Europejskiej komentując plany odstrzału dzików w Polsce.

"Czy Platforma Obywatelska występując przeciwko sugestiom, zaleceniom KE w kwestii odstrzału dzików chce wyprowadzić Polskę z UE? Panie Schetyna, robicie "+Polexit+" - napisała w piątek na Twitterze rzeczniczka PiS.

Politycy PO zaapelowali w ostatnich dniach do myśliwych, do kierownictwa resortu środowiska, a także do lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego o wstrzymanie planowanych na styczeń polowań na dziki. - Protestujemy przeciwko tej niecywilizowanej masakrze - podkreślali. Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann mówił w czwartek, że rząd proponuje "rzeź dzików (...), tak zachowują się jaskiniowcy".

12, 19 i 26 stycznia mają się odbyć wzmożone polowania na dziki. Plany odstrzału dzików wzbudziły w ostatnich dniach liczne protesty m.in. ekologów. W ich opinii, zgoda ministra środowiska na odstrzał może oznaczać wyeliminowanie tego gatunku z polskiej przyrody, a masowe zabijanie dzików wpłynie na liczebność innych gatunków i paradoksalnie może przyczynić się do rozprzestrzenienia ASF.

Po czwartkowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział, że wyda zalecenie, aby myśliwi nie strzelali do ciężarnych loch i loch prowadzących młode.