Schetyna podkreślił w piątek w radiowej Trójce, że zaangażowanie byłego premiera pomogło Koalicji Europejskiej w kampanii wyborczej. - Pozwoliło zintegrować zjednoczoną opozycję w Koalicji Europejskiej - zapewnił lider PO.

- Donald Tusk jest nietuzinkowym politykiem. Jego udział w marszu, który odbył się tydzień przed wyborami, 18 maja, oceniam bardzo wysoko. Jego każde zaangażowanie w polską politykę oceniam bardzo wysoko i liczę, że będzie się angażował w przyszłości - dodał Schetyna.

Wyraził też pogląd, że wsparcie Tuska dla liderów KE pomogło opozycji zbudować lepszy, politycznie skuteczniejszy przekaz. - Uważam, że jeżeli uda nam się utrzymać zjednoczenie opozycji, uda nam się pokazać, że wyciągamy wspólnie z tego, co się stało (z wyników wyborów do PE - PAP) wnioski, wygramy wybory w październiku. Głęboko w to wierzę - zaznaczył Schetyna.